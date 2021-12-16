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الطاقة الذرية تكرم مدير العلاقات العامة والإعلام على مجهوداته مع الهيئة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:16 م
الطاقة الذرية تكرم مدير العلاقات العامة والإعلام على مجهوداته مع الهيئة الطاقة الذرية تكرم مدير العلاقات العامة والإعلام على مجهوداته مع الهيئة
كتب رحمة رمضان

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كرم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية و الدكتور سالم حامدى رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية، الدكتور طارق عبد العزيز مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة الطاقة الذرية المصرية لبلوغه سن المعاش اليوم خلال فعاليات الموتمر العربى ال15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بأسوان.
 
كان الدكتور طارق عبد العزيز مدير عام العلاقات العامة والإعلام بهيئة الطاقة الذرية تولى هذا المنصب منذ ما يقرب من 20 عام حقق خلالها نجاحات كبيرة من خلال التعاون المثمر مع جميع مندوبى وسائل الإعلام المختلفة لنقل كافة المعلومات التي تخص أنشطة الطاقة الذرية فى مصر.
 
واستطاع عبد العزيز خلال عمله في هيئة الطاقة الذرية الحصول على درجة الدكتوراه فى الإعلام و التسويق النووي، كما حرص مندوبو وسائل الإعلام المشاركين فى الموتمر على تكريم مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالهيئة فى احتفال خاص، لما قام به من تعاون مثمر معهم خلال فترة توليه.
 
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الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الذرية

الموتمر العربى ال15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

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