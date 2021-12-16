الصرف الصحى بالإسكندرية : التعامل مع تجمعات لمياه الأمطار فى مناطق بسيطة

الاسكندرية جاكلين منير

أصدرت شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية بيان أكدت فيه هطول الأمطار اليوم صباحا على الإسكندرية، وزادت شدتها وغزارتها فى معظم المناطق وتسببت فى بعض تجمعات المياه فى مناطق بسيطة وجارى التعامل معها بواسطة معدات وسيارات وفرق الطوارئ لرفعها بأسرع ما يمكن، ولم يتم إعاقة المرور فى أى منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

وأشار اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية إلى استمرار هطول الأمطار طبقا لما ورد لتوقعات الأرصاد لليوم الثالث على التوالى بكثافات متفاوتة وصلت إلى غزيرة جدا فى بعض المناطق وأن وجود تجمع لمياه الأمطار أمر وارد الحدوث.

وطمأن المواطنين على استمرار تواجد وتمركز سيارات ومعدات فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة وسيتم التعامل مع أى تجمع بأسرع ما يمكن وعلى استمرار أعمال التطهير والتأكد من تفريغ بيارات المحطات والإطمئنان على مناسيب المصارف.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى شنايش بها مشاكل أو تجمعات مياه على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أى خط أرضى أو على رقم 01201175175 محمول - واتس اب او على صفحة الشركة على موقع التواصل الإجتماعي.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحى الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التى تمر بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة منذ يوم الإثنين الماضى.



الامطار



تنظيف الشنايش



رئيس شركة الصرف



شفط المياه