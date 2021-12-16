اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: لقاح كورونا يقلل من فرص إصابتك بالفيروس فى 4 أماكن تذهب إليها

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:27 م
الصحة: لقاح كورونا يقلل من فرص إصابتك بالفيروس فى 4 أماكن تذهب إليها لقاح فيروس كورونا يقلل من فرصة إصابتك بالعدوى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا يقلل من فرصة إصابتك بالعدوى في كل مكان تذهب إليه سواء العمل أو السفر أو التسوق أو خلال فترة الدراسة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: احمي نفسك وتلقى اللقاح فهو فرصة للوقاية من العدوى أو الدخول في مضاعفات خطرة حال الإصابة بالفيروس، وتابعت: يمكن التسجيل للحصول علي اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني للتسجيل لتلقي اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يمكنك التسجيل أيضا للحصول على اللقاح من خلال الوحدات الصحية أو مراكز الشباب أو محطات مترو الأنفاق.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
image0

 


الصحة

لقاح كورونا

فيروس كورونا

الوحدات الصحية

اخبار

السفر

التسوق

الاصابه بكورونا

لقاحات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليابان تُجيز إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا بعد 6 أشهر من آخر جرعة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:08 ص

الجامعات الخاصة: تلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا شرط دخول امتحانات التيرم الأول

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:00 ص

القوات البحرية الأمريكية تسرح البحارة الرافضين للقاح كورونا

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:09 ص

تونس تتسلم من المجر 150 ألف جرعة من لقاحات كورونا وأجهزة تنفس اصطناعى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:05 ص

مستشار الرئيس: نغطى 80% من الاحتياجات الدوائية ونستهلك بـ100 مليار جنيه سنويًا.. عوض تاج الدين: مصر قدمت ملحمة بملف لقاحات كورونا.. و50 مليون مواطن تلقوا اللقاحات.. ودفعنا أكثر من نصف مليار دولار لشرائها

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة