الصحة: لقاح كورونا يقلل من فرص إصابتك بالفيروس فى 4 أماكن تذهب إليها

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا يقلل من فرصة إصابتك بالعدوى في كل مكان تذهب إليه سواء العمل أو السفر أو التسوق أو خلال فترة الدراسة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: احمي نفسك وتلقى اللقاح فهو فرصة للوقاية من العدوى أو الدخول في مضاعفات خطرة حال الإصابة بالفيروس، وتابعت: يمكن التسجيل للحصول علي اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني للتسجيل لتلقي اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg.



وأضافت وزارة الصحة والسكان: يمكنك التسجيل أيضا للحصول على اللقاح من خلال الوحدات الصحية أو مراكز الشباب أو محطات مترو الأنفاق.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.