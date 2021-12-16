اليابان تُجيز إعطاء جرعات معززة من لقاحات كورونا بعد 6 أشهر من آخر جرعة

أ.ش.أ

وافقت وزارة الصحة اليابانية، على إعطاء جرعات معززة من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" التي تنتجها شركة "موديرنا" الأمريكية بعد ستة أشهر على الأقل من تلقي الفرد البالغ من العمر 18 عامًا أو أكثر للجرعة الثانية.

وحسبما أفادت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، اليوم الخميس، ستستخدم الجرعة الثالثة نصف كمية 0.5 ملليلتر المستخدمة لكل من الجرعتين الأولى والثانية، مع الإشارة إلى أن لقاح موديرنا هو الثاني الذي تمت الموافقة عليه لاستخدامه كجرعات معززة في اليابان بعد أن تلقت شركة فايزر الضوء الأخضر في الشهر الماضي.

وحددت اليابان فاصلًا زمنيًا مدته ثمانية أشهر "من حيث المبدأ" بين جرعة التطعيم الثانية والمُعززة، لكنها عملت على تقديم موعد الموافقة على تلقي الجرعة الثالثة بعد ظهور متغير أوميكرون، المُتحور من الفيروس التاجي.

ومن المتوقع أن يتم استخدام الجرعات المعززة، التي سيتم توفيرها مجانًا، بين المواطنين اليابانيين بدءًا من يناير المقبل، بينما تنتظر اليابان الحصول على 50 مليون جرعة من لقاح موديرنا العام المقبل.

وبدأت الحكومة اليابانية في إعطاء جرعات ثالثة من لقاح فايزر للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر أن تبدأ الجرعات الخاصة بكبار السن في العديد من البلديات بحلول يناير.