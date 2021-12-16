"الصحة العالمية" تحتفى بانتهاء وباء الإيبولا فى الكونغو.. التفاصيل

ريهام عبد الله

احتفلت منطمة الصحة العالمية بافريقيا، بانتهاء وباء الإيبولا من جمهورية الكونغو، وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أى إصابات جديدة منذ 30 أكتوبر الماضى، وهنأت السلطات فى الكونغو بالقضاء على الوباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية بافريقيا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"أخبار جيدة! أعلنت وزارة الصحة فى الكونغو، عن انتهاء وباء الإيبولا، فى جمهورية الكونغو، بعد شهرين فقط! لم يتم الإبلاغ عن حالات مؤكدة جديدة منذ 30 أكتوبر، مبروك للسلطات الوطنية ولشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية!".



منظمة الصحة العالمية

وفى نوفمبر الماضى طور فريق من الباحثين بجامعة أكسفورد البريطانية لقاحاً جديدا لإنقاذ العالم من مرض الإيبولا ، بحسب ما نشرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.