اليوم السابع
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الصحة: إطلاق 89 قافلة طبية بالمحافظات.. وإحالة العمليات الجراحية للمستشفيات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 06:37 ص
الصحة: إطلاق 89 قافلة طبية بالمحافظات.. وإحالة العمليات الجراحية للمستشفيات الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
إبراهيم حسان

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن جميع المحافظات بالجمهورية، ستشهد قوافل طبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا: "سوف تغطى القوافل الطبية الـ27 محافظة، وسوف يتم إطلاق 89 قافلة طبية على مستوى الجمهورية".

 

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خبر اليوم" الذى يذاع عبر قناة ON، أن القوافل الطبية تضم تخصصات طبية مختلفة، وتحمل وحدات متنقلة للأشعة والتحاليل، مع وجود صيدليات متنقلة لتوفير كافة الأدوية المطلوبة، مردفا: "القوافل تتعامل مع الكشف الطبي على جميع المترددين على القافلة، ويتم تقسيم المرضى إما إلى أشخاص يحتاجون علاج بشكل منتظم وبالفعل يتم صرف علاج للحالة، ثم إحالتهم إلى أحد المستشفيات الحكومية لاستمرار صرف الأدوية بشكل دوري، أو أن الحالات تحتاج إلى تدخل أكبر مثل عمليات جراحية وغيرها، ويتم تحويلهم إلى مستشفيات الإحالة".

 

وتابع: "بحسب مكان القافلة، يتم ربط مستشفيات بها، من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية، لتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات أكبر مما يمكن تقديمه من خلال القوافل".


الدكتور حسام عبد الغفار

وزارة الصحة والسكان

قوافل طبية

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