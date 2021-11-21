حياة كريمة.. الصحة تطلق 44 قافلة طبية مجانية بالمناطق النائية حتى نهاية نوفمبر

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 44 قافلة طبية مجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، بدءًا من اليوم الأحد وحتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى " حياة كريمة ".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توجيه القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية مع الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما سيتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل بمناطق فطيرة بحرى مركز كوم امبو محافظة اسوان، والاربعين 4 مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، والحبيلات الغربية مركز ابوتشت محافظة قنا، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية اخرى يومى 22، و23 نوفمبر، فى مناطق زاوية العوامى – الجفيرة مركز الضبعة محافظة مطروح، ونزلة محمود مركز ديرمواس محافظة المنيا، ومركز طبى البساتين شرق حى البساتين محافظة القاهرة، وميت العز مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، وصافور مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، والهدى والتقوى مركز وادى النطرون محافظة البحيرة، مشيرًا الى أنه يستمر عمل القافلة مدة يومين متتاليين.

ولفت "عبدالغفار" الى أنه سيتم اطلاق 3 قوافل طبية يومى 23 و24 من الشهر نفسه فى مناطق جدة مركز باريس محافظة الوادى الجديد، ونجع عبد الرسول محافظة اسيوط، والقبابات حى أطفيح محافظة الجيزة، كما سيتم اطلاق 12 قافلة طبية اخرى يومى 24 و25 نوفمبر فى مناطق ام الرزق مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبنبان النموذجية مركز دراو محافظة اسوان، وابيس 7 مركز وسط محافظة الاسكندرية، ونجع العمدة مركز قوص محافظة قنا، وطنوب مركز تلا محافظة المنوفية، وسالم البحيرى مركز الفشن محافظة بنى سويف، ونجع هلال مركز المراغة محافظة سوهاج، ونصار مركز دمنهور محافظة البحيرة، وجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، والفوخرية مركز العريش محافظة شمال سيناء، وشبرا اليمن مركز زفتى محافظة الغربية، ومركز طبى الاسمرات حى المقطم محافظة القاهرة، اضافة إلى اطلاق قافلتين طبيتين اخريين يومى 25 و26 نوفمبر فى منطقتى صنعاء مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وطارق بن زياد مركز صان الحجر محافظة الشرقية، اضافة الى اطلاق 3 قوافل طبية يومى 26 و27 نوفمبر فى مناطق السجاعية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وذات الكوم حى منشأة القناطر محافظة الجيزة، والتوفيقية مركز كفر سعد محافظة دمياط.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية يومى 27 و28 نوفمبر بمناطق وحدة العجمى مركز العجمى محافظة الاسكندرية، وشدموه مركز اطسا محافظة الفيوم، وبنى سميع مركز ابو تيج محافظة اسيوط، وشباس عمير مركز قلين محافظة كفر الشيخ، وبنى هلال مركز المراغة محافظة سوهاج، والمدامود بحرى مركز الزينية محافظة الأقصر، وشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والجعافرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، بجانب اطلاق قافلة طبية يومى 28 و29 نوفمبر بمنطقة المالكى مركز نصر النوبة محافظة أسوان.

وتابعت "الصادق" سيتم اطلاق 5 قوافل طبية بمناطق مركز طبى حدائق حلوان حى المعصرة محافظة القاهرة، والشيخ عبادة مركز ملوى محافظة المنيا، ونوسا الغيط مركز اجا محافظة الدقهلية، وبهى الدين مركز سيوة محافظة مطروح، ومركز شباب شعيب مركز ابوصير محافظة الاسماعيلية، وذلك فى يومى 29 و30 من الشهر نفسه.