السجن 5 سنوات لسيدة زورت محل إقامة مدعى عليه بدعوى صحة توقيع فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولى، والمستشار تامر محمد مرسى، وأمانة سر رمضان السيد الديسطى، وعماد حمدي الجميل، بمعاقبة ربة منزل بقرية إخطاب مركز أجا بمحافظة الدقهلية بالسجن 5 سنوات، لاتهامها بالتزوير فى عريضة دعوى صحة توقيع، مرفوعة منها ضد المجنى عليه، وإثبات محل إقامة له على خلاف الحقيقة، لكى تتمكن من الحصول على حكم صحة توقيع ضده، دون علمه على عقد بيع منزل بقرية إخطاب.

وتعود وقائع القضيةة الى يوم 15 يوليو 2020 بدائرة مركز أجا بمحافظة الدقهلية، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمة إيمان ٠ ع ٠ م 41 سنة ربة منزل، ومقيمة بقرية إخطاب التابعة لمركز أجا، لقيامها بالتزوير فى عريضة الدعوى رقم 1833 لسنة 2018 صحة توقيع مركز أجا، المرفوعة منها ضد المجنى عليه "طلعت ٠ ش ٠ ع"، وذلك بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، وهى محل إقامة المجنى عليه بأن ذكرت أنه يقيم بقرية كفر المندرة، حال كونه يقيم بقرية إخطاب مركز أجا، وأنها تمكنت من الحصول على حكم صحة توقيع بالدعوي، سالفة الذكر ضد المجنى عليه، حال عدم حضوره لعدم إعلانه بشكل صحيح، وأصبح الحكم نهائيا فوقعت الجريمة وهى التزوير في محرر رسمى.

وقد اعترفت المتهمة بأنها هى من أثبتت البيانات الخاصة بمحل المجنى عليه على خلاف الحقيقة وشهد محامى المتهمة رافع الدعوى صحة التوقيع بأن المتهمة هى التى طلبت منه تحريك دعوى صحة التوقيع ضد المجنى عليه، وهى التى أثبتت بيانات محل إقامة المجنى عليه على خلاف الحقيقة، وتحرر عن الواقعة القضية رقم 5057 لسنة 2021 جنايات مركز أجا.