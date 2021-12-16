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الرئيس السيسى: وكالة الطاقة الذرية عليها مسئولية كبيرة نحو تعزيز أمن المنطقة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:07 م
الرئيس السيسى: وكالة الطاقة الذرية عليها مسئولية كبيرة نحو تعزيز أمن المنطقة جانب من اللقاء
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مصر، مشيداً بجهوده لتفعيل الدور المهم للوكالة في إطار استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم، ودعم مساعي نشر السلام والأمن الدوليين، ومؤكداً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقع عليها مسئولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة.
 
كما أشار الرئيس إلى توجه مصر نحو الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لصالح عملية التنمية من خلال إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والحرص في هذا الإطار على تعزيز علاقات التعاون الراسخة مع الوكالة والاستفادة من خبراتها لتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال إجراءات الأمن النووى.

الرئيس السيسي

مدير عام الوكالة الدولية

الطاقة الذرية

خبر

المحطة النووية

اخبار اليوم

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