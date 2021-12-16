اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:44 م
أكرم القصاص
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الرئاسة الروسية تؤكد أهمية الحوار بين روسيا والغرب

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:50 م
الرئاسة الروسية تؤكد أهمية الحوار بين روسيا والغرب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أ ش أ

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أكدت الرئاسة الروسية أهمية الحوار بين روسيا والغرب، وأنه ضروري للغاية.
 
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ( الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس "إن الحوار بين روسيا والغرب ضروري جدا على الرغم من صعوبة الاتفاق على قضايا أساسية مع رئيسي فرنسا والولايات المتحدة"، موضحا أن الأمر الإيجابي هو أن لدى الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون رغبة في مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وأضاف بيسكوف "من الصعب حتى الآن، الاتفاق على القضايا الجوهرية، ولكن الإيجابية المطلقة تتمثل في الإعلان عن الإرادة السياسية لمواصلة الحوار، فالحوار ضروري في هذه الظروف الصعبة".
 
يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق، أنه يعتزم إجراء محادثة أخرى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في الحوار مجددا مع بوتين.

الرئاسة الروسية

الكرملين

دميترى بيسكوف

روسيا والغرب

الاتحاد الأوروبى

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