الجزائر تعلن القبض على 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و87 مهاجرًا غير شرعى

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أعلنت الجزائر، القبض على 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلاً عن ضبط 87 مهاجرًا غير شرعي، فى عمليات عسكرية على مستوى الأراضى الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان لها، أن وحدات الجيش الجزائرى تمكنت من ضبط 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فى عمليات عسكرية منفصلة عبر كامل الأراضى الجزائرية، فى إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري، فى ضبط 31 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن و25 كجم، وأكثر من 35 ألف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائري، فى ضبط 137 شخصًا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وضبط 27 طنًا من خليط خام الذهب والأحجار، وعدد من الأدوات المستخدمة فى التنقيب على هذا المعدن النفيس.

فى سياق آخر، أحبطت قوات حرس السواحل الجزائرية محاولات هجرة غير شرعية، وأنقذت 52 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم القبض على 87 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة.