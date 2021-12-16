الجامعات الخاصة: تلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا شرط دخول امتحانات التيرم الأول

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، انتظام الدراسة والمحاضرات على مستوى كليات الجامعات الخاصة منذ انطلاق العام الدراسى الأول، مشيرا إلى أنه تم إجراء امتحانات الميد تيرم وسط تطبيق صارم الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجامعات الخاصة ملتزمة لتطعيم الطلاب بلقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطا أساسيا لدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول، أو على الأقل الحصول على الجرعة الأولى تنفيذا لقرارات الدولة.

وكان ملجس الجامعات الخاصة أصدر تقريرًا حول أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، وأشار التقرير إلى زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام، حيث وصل العدد الإجمالى إلى 47530 طالبًا، منهم 42530 طالبًا بالجامعات الخاصة، و5000 طالب بالجامعات الأهلية، والعدد المقبول هذا العام يفوق ما تم قبوله العام الماضى بـ4238 طالبًا.