التعليم تعلن نظام امتحان الطلاب المصريين فى الخارج من أولى ابتدائى حتى 2 ثانوى

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظام التقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج للعام الدراسى الجارى، موضحة أن امتحانات الدور الأول تنطلق 2 أبريل المقبل، موضحة أنها تعقد وفقا للمناهج فى جمهورية مصر العربية للطلاب من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى العام.



وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لامتحانات الدور الأول يسمح للطالب الذى اتم دراسة المواد المقررة فى ذات الصف الدراسى المقيد به أداء الامتحان فى جميع المواد بنظام المنهج كاملا للعام الدراسى الجارى، على أن تحسب للطالب الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى الامتحان.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول والثانى والثالث الابتدائى، يتم تحميل ملف الأنشطة وفقا لنظام دراسة الطالب" عربى أو لغات" من خلال الموقع الإلكترونى المخصص لذلك ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده ثم يقوم ولى الأمر برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكترونى مع العلم بأنه لن يتم إصدار أى إخطار شهادة نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.



وأكدت الوزارة أن امتحانات الدور الثانى سوف يسمح فيها للفئات التالية بأداء الامتحانات من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الثانوى، حيث يسمح للطالب الراسب فى مادة أو أكثر بالدور الأول سواء كانت المادة الدراسية داخل المجموع أو خارج المجموع الكلى له الحق فى التقدم لأداء امتحان الدور الثانى وتحسب للطالب 50% من النهاية الكبرى المقررة لهذه المواد فقط، كما يسمح للطالب الذى تغيب فى جميع المواد أو بعض المواد بالدور الأول لعذر قهرى يتم تقديم الأسباب والمستندات الدالة على ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات للبت فى قبوله وفى حالة الموافقة على قبول الطالب بامتحان الدور الثانى فإنه يؤدى الامتحان فى جميع المواد بنظام المنهج كاملا ويحتسب له الدرجة الفعلية التى يحصل عليها فى هذه المواد.



وشددت الوزارة على أنه فى جميع الأحوال لا يحق للطالب التقدم للامتحانات فى الدور الثانى ما لم يكن متقدما لامتحانات الدور الأول فى امتحانات أبناؤنا فى الخارج أو إحدى الإدارات التعليمية فى مصر، موضحة أن فى حالة حدوث ما يحول دون أداء الطلاب للامتحانات فى الدور الأول أو الثانى سوف تعلن الوزارة عن مواعيد وآلية أداء الامتحانات.