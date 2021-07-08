اليوم السابع
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الخميس، 08 يوليه 2021 03:47 م
أكرم القصاص
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السعودية تفوز برئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة "الألكسو"

الخميس، 08 يوليه 2021 01:27 م
السعودية تفوز برئاسة المجلس التنفيذى لمنظمة "الألكسو" وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان
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فازت المملكة العربية السعودية، برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، من خلال انتخاب ممثلها وعضو المجلس التنفيذي هاني بن مقبل، رئيساً للمجلس خلال الفترة من (2021 - 2023)، بأغلبية الأصوات، بمشاركة 21 دولة عربية.
 
وقال وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، إن فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي في منظمة "الألكسو"، يؤكد ريادتها الإقليمية والدولية، في تطوير مجالات التربية والعلوم والثقافة؛ لتحقيق مبادئ العمل الجماعي المشترك، وما يعزز الروابط بين الدول العربية ضمن منظمة "الألكسو"؛ للنهوض بالثقافة والتربية والعلوم.
 
وأشار الوزير السعودي إلى أن المملكة كانت ولا تزال أحد المساهمين الرئيسين في تعزيز ومد الجسور الثقافية بين الشعوب العربية ودعم الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

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