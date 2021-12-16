البنك الدولى يعلن عن 93 مليار دولار لتمويل الدول الأكثر فقراً

كتب وكالات

أعلن البنك الدولي، أنّ "المؤسّسة الدولية للتنمية"، ذراعه المعنية بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، حصلت على تمويل قياسى قدره 93 مليار دولار لمساعدة هذه البلدان على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 وتعزيز النمو الاقتصادي.

وبحسب "الشرق بلومبرج"، قال البنك فى بيان، إنّ هذا "أكبر تجديد" على الإطلاق لموارد المؤسسة الدولية للتنمية التى تقدّم دعماً مالياً لـ74 دولة، غالبيتها فى إفريقيا.

والمؤسسة الدولية للتنمية هى جزء من "مجموعة البنك الدولي" معنية بمساعدة أشدّ بلدان العالم فقراً من خلال تقديم قروض وهبات لبرامج تؤدّى إلى تعزيز النمو الاقتصادى والحدّ من عدم المساواة وتحسين الأوضاع المعيشية فى هذه الدول.