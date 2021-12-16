الاحتلال الإسرائيلى يعتقل سبعة فلسطينيين فى الضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في جنوب الضفة، إن ثلاثة أشخاص تم اعتقالهم في الخليل، إضافة إلى فلسطيني رابع من محافظة بيت لحم، فضلا عن توجيه استدعاء إلى ثلاثة أشخاص آخرين.

وفي الشمال، تم اعتقال أسير مُحرر من محافظة نابلس وأسيرين محررين من محافظة جنين، فيما قامت قوات الاحتلال بمداهمة عدد من المنازل في المحافظتين واستجوبت ساكنيها.