اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:58 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل سبعة فلسطينيين فى الضفة الغربية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:53 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل سبعة فلسطينيين فى الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أسرى محررين، في مُحافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيد الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين، في إطار التضييق عليهم وعلى عائلاتهم. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية في جنوب الضفة، إن ثلاثة أشخاص تم اعتقالهم في الخليل، إضافة إلى فلسطيني رابع من محافظة بيت لحم، فضلا عن توجيه استدعاء إلى ثلاثة أشخاص آخرين. 

وفي الشمال، تم اعتقال أسير مُحرر من محافظة نابلس وأسيرين محررين من محافظة جنين، فيما قامت قوات الاحتلال بمداهمة عدد من المنازل في المحافظتين واستجوبت ساكنيها.

 


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الضفة الغربية

محافظة نابلس

الخليل

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