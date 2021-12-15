الأمير تشارلز يكرم المغنى كريج ديفيد فى حفل بقلعة وندسور

ريهام عبد الله

استقبل الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطانى، المغنى وكاتب الأغانى، كريج ديفيد فى قلعة وندسور، ومنحه ميدالية MBE الملكية الشرفية، خلال حفل فى قلعة وندسور اليوم الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمى للأمير تشارلز أمير ويلز، ودوقة كورنوال، صورة من التكريم وعلق: "ألف مبروك للمغني وكاتب الأغاني، كريج ديفيد، الذي حصل على MBE لخدمات الموسيقى في وقت سابق اليوم خلال حفل تكريم في قلعة وندسور".



أمير ويلز

ومن جهة أخرى، منح الأمير تشارلز، أمير ويلز وولى العهد البريطاني، لقب "فارس" إلى "لويس هاميلتون"، بطل العالم فى سباقات فورمولا وان سبع مرات، ونشر الحساب الرسمى للعائلة الملكة عبر إنستجرام، صورة من فعاليات منح اللقب لهاميلتون، وعلق:"قم يا "سير" لويس هاميلتون!، حصل بطل العالم سبع مرات في الفورمولا ون على لقب فارس من أمير ويلز في حفل التكريم الذي أقيم اليوم في قلعة وندسور".