اليوم السابع
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الأمم المتحدة تحذر: التطور السريع للقاحات تسبب فى زيادة الفساد والاستغلال

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:40 م
الأمم المتحدة تحذر: التطور السريع للقاحات تسبب فى زيادة الفساد والاستغلال مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد
كتبت : هند المغربي

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حذرت ورقه العمل بمؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد من مخاطر الفساد والاستغلال وأنها زادت مع التطوّر السريع للقاحات، لافتة إلى أن السّباق لتصنيع وتخصيص وتوزيع لقاح فعّال، فضلاً عن اختبارات فيروس الكوفيد-19 والأجسام المضادة يعد بإحراز أرباح هائلة، الأمر الّذى يزيد من مخاطر الفساد. للصّناعة الفاسدة أو المسؤولين الرّسميّين القدرة على استعمال معارفهم الشخصيّة للإستفادة من الموافقة على لقاح معيّن.

وأشارت جلسة اليوم الى إنّ الفساد الّذى انتشر في عمليّات الإنفاق خلال جائحة الكوفيد-19 اتّخذ أشكالا مختلفة، مثل الاختلاس، والمعاملة التّفضيليّة، والمدفوعات الزّائدة غير المسجّلة أو حتّى المتاجرة عبر استعمال النّفوذ. قد تكون العواقب وخيمة لمن هم خارج هذه الشبكات الداخليّة، والّتي غالبا ما تتألّف من الذّكور فقط. فيواجه النساء والشباب ومن لهم امتيازات أقلّ خسارة الدّخل، والفرص، والتّعليم والوظائف.

وحول تّأثير الفساد على أهداف التّنمية المستدامة أفادت الجلسة " إنّ الوقوف ضدّ الفساد ومنعه يفتح المجال لتحقيق تقدّم نحو أهداف التنمية المستدامة. فهذا الأمر يساعد على حماية كوكبنا، وخلق فرص عمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتأمين وصول أوسع للخدمات الأساسيّة مثل الصحة والتعليم. إنّ الفساد يؤذي عمليّة الإستجابة للأزمات والتّعافي منها كما وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


الأمم المتحدة

مكافحة الفساد

شرم الشيخ

مؤتمر شرم الشيخ

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