اليوم السابع
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الأمم المتحدة: المحال التجارية تغلق أبوابها فى جلال أباد بسبب انخفاض قيمة العملة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:53 م
الأمم المتحدة: المحال التجارية تغلق أبوابها فى جلال أباد بسبب انخفاض قيمة العملة الأوضاع فى أفغانستان -أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فيما يتعلق بأزمة السيولة فى أفغانستان، أن 100 متجر للمواد الغذائية والأعمال التجارية لا تزال مغلقة في مدينة جلال أباد بمقاطعة ننجرهار، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع.

 

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة في عام 2021 ، قدم المانحون ما يقرب من 1.5 مليار دولار للنداءين الإنسانيين لأفغانستان، وتسعى خطة الاستجابة الإنسانية للعام المقبل إلى الحصول على ثلاثة أضعاف التمويل المطلوب هذا العام ، أي 4.4 مليار دولار للوصول إلى 22 مليون شخص بالدعم.

 

ومن جانبه، ذكر برنامج الأغذية العالمي انه قدم الغذاء لما يقرب من 150 ألف شخص في مقاطعات بدخشان وتخار وقندهار وهلمند وأوروزجان فيما تلقى ما يقرب من 6000 شخص مساعدات نقدية في مقاطعات بدخشان وكابول وبنجشير وقندوز.


الأمم المتحدة

أفغانستان

العملة المحلية

جلال اباد

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