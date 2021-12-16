اعرف التحويلات المرورية قبل غلق طريق الصعيد الحر من المنيا للقاهرة لمدة عام

كتب عبد الرحمن سيد

حددت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية لحركة السيارات قبل إجراء عملية غلق للطريق الصحراوى بالصعيد فى الاتجاه القادم من المنيا اتجاه الأوتوستراد بالقاهرة بدء من غد الجمعة، مع تدعيم المكان بالخدمات المرورية لرصد أى معوقات وإلزام السائقين بالتحويلات، لحين الانتهاء من أعمال التطوير التي تستمر لمدة عام، وشملت التحويلات:

- غلق الاتجاه القادم من المنيا إتجاه الأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر .

- منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة بإتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لإستخدام الطرق البديلة " طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى".

وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد، الأمر الذى يستلزم غلق الإتجاه القادم من المنيا بإتجاه الأوتوستراد.

وستبدء الأعمال اعتباراً من غدا الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام، ومن جانبها ستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.