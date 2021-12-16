اجتماع للأطراف المتبقية فى الاتفاق النووى المبرم مع إيران لإرجاء محادثات فيينا

كتب محمد جمال

قال دبلوماسيون، إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووى المبرم مع إيران في 2015، فى إشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، ستجتمع، الجمعة، فى العاصمة النمساوية فيينا لإرجاء المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووى الذى انسحبت منه الولايات المتحدة فى 2018، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمى، أن "مفاوضات فيينا ستنجح إذا سعت الأطراف الغربية إلى رفع العقوبات"، مشيرا إلى أن جميع مقترحات إيران هي في إطار المفاوضات السابقة وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.

وقال جهرمي، في مؤتمر صحفي: "إن هدف إيران وبرنامجها في المفاوضات منذ البداية كانا واضحين تماما"، مشيرا إلى أن الدول الغربية فرضت عقوبات جائرة وغير قانونية على الشعب الإيراني.

وأضاف متحدث الحكومة : "الحكومة عازمة وجادة لإلغاء العقوبات بصورة فاعلة"، معتبرا أن "من فرض العقوبات، سوف يبذل قصارى جهده لاستمرارها ومضاعفتها".

وتابع المسئول الإيرانى: "الغرب غير مهتم بنقل رواية صحيحة عن المفاوضات، ورأينا رد فعل كبير المفاوضين الروسي الذي احتج على تحويل وجهة نظره"، مؤكدا أن "الحكومة الإيرانية تروي ما يجري في المفاوضات بصورة صحيحة".

وتابع المتحدث باسم الحكومة: "إن كان الطرف الاخر جادا، يمكن التوصل إلى اتفاق سريع"، مشددا على أن "ما تريده إيران هو الغاء العقوبات بصورة فاعلة، وأن إيران مصممة وجادة للتوصل إلى اتفاق سريع".

واستطرد جهرمي: "هدف إيران هو رفع العقوبات بشكل فعال، وإذا كان لدى الطرف الآخر إرادة جادة في هذا الصدد، فسيتم التوصل إلى الاتفاق سريعا"، مضيفا: "لم نخرج من الاتفاق، وجميع إجراءاتنا تأتي في إطار الاتفاقات السابقة".