إيطاليا تلغى احتفالات عيد الميلاد وتؤجل مسابقة ملكة الجمال بسبب أوميكرون

فاطمة شوقى

أعلنت مدن ومناطق إيطالية، تعليق الفعاليات العامة والحفلات الموسيقية في عيد الميلاد، بالإضافة إلى تقييد الحفلات والحشود، خوفا من تفجر الإصابات بفيروس كورونا في يناير، خاصة بعد انتشار متغير اوميكرون، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.

كما أجلت السلطات الإيطالية، نهائي مسابقة ملكة جمال إيطاليا 2021 في البندقية بدون موعد، بعد إصابة اثنين من المتسابقات بفيروس كورونا.

وألغى مجلس مدينة روما حفلة ليلة رأس السنة الجديدة، والتي كانت ستجمع الآلاف من الناس في سيرك ماكسيموس، وأوضح العمدة الجديد للعاصمة، روبرتو جوالتيري ، أن النية هي "التعامل بجدية شديدة مع دعوات الحكومة إلى الحيطة" من خلال إلغاء أي تكتل محتمل.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه أيضًا مناطق أخرى مثل كامبانيا التى تقع فى الجنوب، والتي بها احتفالات محدودة في الشوارع حظرت تناول أى طعام أو شراب، وتجمعات الأكل في الأماكن العامة.

كما تم تعليق الحفلات الموسيقية في الساحات والشوارع في جنوب تيرولين ترينتينو ألتو أديجي. وفي مانتوفا وبادوا فى الشمال ، تم إلغاء الحفلات الموسيقية الليلية التقليدية لسان سيلفستر ، بينما لا تزال الحفلة في تيرني (في الوسط) مؤكدة ، والتي ستستضيف الحفل على التلفزيون العام راى ، RAI.

حتى الآن ، لدخول إيطاليا من الاتحاد الأوروبي ، تحتاج فقط إلى جواز سفر كوفيد الذي يوضح تلقى لقاح كورونا او اختبار سلبى .

كان اختبار كوفيد إلزاميًا لدخول إيطاليا من معظم الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ،لا يزال ممنوعًا على من كانوا في ثماني دول أفريقية دخول: جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وملاوي وموزمبيق وناميبيا وسوازيلاند.

وبهذه الطريقة تحاول إيطاليا احتواء الإصابات والسلالات الجديدة التي انفجرت في الأسابيع الأخيرة. ووفقًا لبيانات وزارة الصحة ، تم الإعلان في الساعات الأربع والعشرين الماضية عن 20665 إصابة جديدة و 120 حالة وفاة ، وهو رقم لم يُر منذ مايو الماضي.

من ناحية أخرى ، في محاولة للتكيف مع الفيروس ، حاولت إيطاليا تقليص الحياة الاجتماعية لغير الملقحي، وتم تقديم نسخة معززة من الشهادة الصحية، فقط أولئك الذين تم تطعيمهم وأولئك الذين تغلبوا على المرض لديهم هذا الدواء. وهذه الشهادة ضرورية لدخول السينما والمسرح والحانات والمطاعم على الأقل حتى 15 يناير.