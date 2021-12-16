اليوم السابع
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"إيدى خفيفة".. اعترافات متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:00 ص
"إيدى خفيفة".. اعترافات متهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة سرقة هاتف ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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اعترف لص بأنه اعتاد على سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في الشارع بالقاهرة، مستغلا خفة يده في تنفيذ الجرائم.

 

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه اعتاد رصد المواطنين واستغلال انشغالهم في الطريق وسرقة الهواتف المحمولة وبيعها بنصف ثمنها.

 

وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية)، وبحوزته (2 هاتف محمول " مجهولى المصدر").

 

وبمواجهته اعترف بسرقتهما من (طالب- مقيم بالقليوبية بأسلوب "النشل") وبتطـوير مناقشة المتهم أقـر بمزاولتـه نـشـاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النـشـل"، واعترف بارتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.


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قسم شرطة مدينة نصر

مديرية أمن القاهرة

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