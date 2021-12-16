إطلاق أسماء الشهداء والمتبرعين بقطع الأراضى على مدارس وشوارع بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع لجنة المسميات التاريخية بالدقهلية، وقد تناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات بشأن إطلاق أسماء الشهداء والرموز التاريخية والمتبرعين بأراض من ملكياتهم الخاصة، على المدارس والشوارع والميادين بنطاق المحافظة وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن وذلك بعدد من مراكز ومدن أحياء وقرى المحافظة.

ففي مركز ومدينة تمي الأمديد تقرر إطلاق اسم الشهيد مجند محمد عبد الملك أحمد علي مدرسة الخمسة الابتدائية، وفي مركز ومدينة بلقاس تقرر اطلاق اسم الشهيد هاشم أحمد هاشم علي مدرسة بلقاس الثانوية التجارية، وفي مركز ومدينة أجا تقرر إطلاق اسم الشهيد محمد حازم الدقماق علي مدرسة منية سمنود الإعدادية بنات، وفي مركز ومدينة ميت غمر تقرر اطلاق اسم الشهيد أحمد محمد أيوب أبو الخير علي وحدة طب الأسرة بقرية كفر الشيخ هلال، وفي مركز ومدينة دكرنس تقرر إطلاق اسم الشهيد سمير السيد السيد يوسف علي المدرسة الاعدادية بنات بمدينة دكرنس ، وفي مدينة المنصورة تقرر اطلاق اسم الشهيد العقيد محمد مصطفي الجوهري علي مدرسة ناصر الرسمية للغات بالمنصورة.

كما وافقت اللجنة علي إطلاق اسم "فياض" علي معهد الأحمدية الإعدادي بنين بالمنزلة، حيث إن الأرض تبرع من محمد محمد فياض، كما وافقت علي إطلاق اسم المتبرع بالأرض فاروق الحديدي علي المدرسة الثانوية الفنية بدنجواي مركز شربين، كما وافقت علي إطلاق اسم عبد الفتاح احمد العزب علي مدرسة كفر طناح الابتدائية بمركز المنصورة للتبرع بالأرض، وأيضا إطلاق اسم "شارع المستقبل" علي الشارع المجاور لعمارة البر باتجاه سندوب مركز المنصورة.

وأكد "السكرتير العام" أنه قد صدرت موافقات اللجنة على التسميات المشار إليها بعد مناقشتها بكل دقة من كافة الجوانب وتطبيق الضوابط والمعايير التى تضمنها قرار محافظ الدقهلية فى هذا الشأن.