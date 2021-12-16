محافظ الدقهلية : تطبيق حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بمدينة أجا

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس اجتماعاً بمسئولى مركز حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بالكلية الفنية العسكرية وممثلى وزارة البيئة والجامعة اليابانية ومركز بحوث الإسكان والبناء وجامعة المنصوره لبحث تطبيق حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بمدينة اجا لتنميتها عمرانيا وبيئيا واقتصادياً.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة، والعميد دكتور محمد فهمى مدير مركز التميز البحثى لحوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بالكلية الفنية العسكرية، والعقيد دكتور شريف ابراهيم رئيس قسم الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، والمقدم دكتور مصطفى فاروق رئيس قسم إدارة الانتاج والجودة بالكلية الفنية العسكرية، والدكتور أحمد البرى مستشار وزيرة البيئة ، والدكتور حاتم محمود رئيس برنامج العمارة بالجامعة اليابانية والدكتورة ريهام حافظ والدكتورة عبير جلال ممثلى مركز بحوث الإسكان والبناء والدكتور أحمد طنطاوى رئيس قسم العمارة كلية الهندسة جامعة المنصورة، وكافة الجهات التنفيذية المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف تطبيق الحوكمة العمرانية هو تطبيق تصميمات مدن الجيل الخامس ومبادئها ووضع كود موحد للأنشاءات العمرانية الجديدة من حيث "التصميمات والتشطيبات وأماكن الخدمات والطرق والمحاور" فى مدينة اجا كأول مدينة على مستوى الجمهورية .

وتم خلال الاجتماع عرض بزرنتيشن من العميد محمد فهمى شرح خلاله كيف سيتم تطبيق الحوكمة العمرانية فى مدينة اجا وتحويلها إلى مدن الجيل الخامس من حيث التصميمات والمبادئ .

ووجه "مختار" لكافة المختصين بسرعة تجميع البيانات والاحصائيات اللازمة عن المخطط الاستراتيجى لمدينة اجا وكافة المرافق كهرباء مياه صرف صحى غاز تليفونات وغيرها لمراجعتها ومناقشتها لسرعة البدء فى تطبيق منظومة الحوكمة العمرانية بمدينة أجا.

كما وجه المحافظ ببحث إمكانية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لصالح أبناء مدينة اجا وانشاء تجمعات صناعية وإنتاجية لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدل الإنتاج مما سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد القومى المصرى.