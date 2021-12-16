إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم بمبيد حشرى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بأعراض إشتباه تسمم إثر تناولهم مبيد حشري وضع بالخطأ في مشروب الشاي، بقرية البرقي التابعة لمجلس قروي اقفهص بمركز الفشن، جنوب بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول 5 أشخاص يعانون من اشتباه تسمم بعد تناولوا مبيد حشري وضع بالخطأ في مشروب الشاي، أثناء تواجدهم في فترة الراحة من عملهم بأرضهم الزراعية.

واستقبل مستشفى الفشن المركزي 5 أشخاص ادعاء تناولهم مبيد حشري، وهم: مأجور محمد معوض، 52 سنة، ومحسب رمضان محسب، 39 سنة، ومحمود احمد رمضان محسب، 14سنة، وعبد الرحمن احمد محسب، 12سنة، وعبد الرحمن احمد رمضان، 8 سنوات، جميعهم يقيمون قرية البرقي التابعة لمجلس قروي اقفهص مركز الفشن. تم تقديم الإسعافات الأولية لهم داخل مستشفى الفشن المركزى.