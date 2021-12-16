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أصيب طفلان فلسطينيان بالرصاص المطاطي، فيما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب، شمال الخليل.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت اليوم /الخميس/ بين المواطنين وقوات الاحتلال ابعد اقتحامها المخيم وقام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة الطفلين اللذين تم نقلهما إلى مُستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى العشرات بالاختناق.

وتستفز قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين بالتواجد الدائم عند بوابة المخيم، وتوقيف مركباتهم وتفتيشها ما يعيق حركة انتقالهم.

يذكرأن، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت تشديدات أمنية على بوابات مدينة القدس المحتلة القديمة.



وقال شهود عيان إن المستوطنين وبلغ عددهم العشرات اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة قبل شروعهم في جولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية في باحاته.



جدير بالذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات المستوطنين وتؤمن شرطة الاحتلال هذه الاقتحامات التي تحدث على فترتين صباحية ومسائية.



ويحاول المستوطنون فرض أمر واقع في الأقصى وتقسيمه زمانيًّا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلسطينيين والمصلين.