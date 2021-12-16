إزالة 25 حالة تعد على أراضى تابعة لحماية النيل بمركز الفتح بأسيوط

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات إزالة التعديات والمخالفات وخاصة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والترع بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة.

ولفت إلى إزالة 25 حالة تعدى على أراضى تابعة لحماية النيل بمركز الفتح ضمن حملات المحافظة المكثفة لإزالة التعديات على النيل وأراضى الدولة والمجارى المائية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز الفتح قامت نفذت حملة مكبرة للازالات وتمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 25 حالة تعدى على أراضى تابعة لحماية النيل بمسطح 8735 متر مربع بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأشرف فوزى نائب رئيس المركز وصلاح كامل رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى زيد وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن ومنها جهاز حماية النيل وقوات الأمن العام ومركز شرطة الفتح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات ورصد المخالفات والتصدى الحاسم لكافة التعديات على أراض الدولة والمجارى المائية وعدم التهاون والسماح بعودة التعديات التى تتم إزالتها مرة أخرى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.