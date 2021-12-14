محافظة أسيوط تستضيف اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان.. اعرف التفاصيل

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ خطط التنمية المستدامة فى كافة القطاعات واستراتيجية مصر 2030 التى توليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اهتمامًا خاصًا وتحديدًا القضايا السكانية.

ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطة السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لها وتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها، مشيراً إلى الجهود المبذولة لخفض ومعدلات الزيادة السكانية بمختلف الطرق الممكنة من بينها مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذى يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينهم محافظة أسيوط وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبى وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA وذلك للوصول للأهداف المرجوة فى هذه القضية الهامة.

وفى هذا السياق عقدت اللجنة التنسيقية للسكان برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط اجتماعاً بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة وذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومى للسكان بأسيوط ، وفتحى صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ، وعدد من أعضاء وحدة السكان وبمشاركة ممثلو الجهات الشريكة والمعنية (الصحة "تنظيم الأسرة" ، والتربية والتعليم ،الأوقاف ،الثقافة ، التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة ، القوى العاملة ،مديرية الزراعة "الارشاد الزراعي" ،والهيئة العامة للاستعلامات، المجلس القومى للمرأة فرع أسيوط ،وجمعية تنظيم الأسرة ،وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، منطقة الوعظ والفتوى بالأزهر،والتأمين الصحي).

تم خلال الاجتماع الذى نظمه المجلس القومى للسكان ـ استعراض الإستراتيجية القومية للسكان 2015/2030م وعرض تقييم الخطة السابقة 2020/2021م فضلاً عن الخطة السكانية للمحافظة عام 2021/2022م بالاضافة إلى استعراض مقارنة النتائج المحققة بسابقتها وكذلك إنجازات والأنشطة السكانية الربع سنوى خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021م بنفس الفترة من العام السابق وأهم الإحصائيات والمؤشرات السكانية بالمحافظة.

وأوضح مقرر المجلس القومى للسكان بأسيوط إنه تم عمل تنويهات عن التوعية بالمشكلة السكانية وإضافة المتخصصين على المستوى المحلى ونشر ذلك على الصفحات الرسمية للجهات والتركيز على صفحة المجلس القومى للسكان فرع أسيوط لافتًا إلى تنفيذ أنشطة بكثافة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتركيز على المناطق النائية والمحرومة بخدمات تنظيم الأسرة واستهداف كافة الفئات مشيرًا إلى بذل المزيد من الجهد من خلال وسائل الإعلام المحلية والإذاعة والتلفزيون والإعلام المحلى من خلال الهيئة العامة للاستعلامات وتأكيد أهمية الترابط الأسرى وعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج مشيداً بالاهتمام الذى يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والجهود المبذولة من اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة وكافة الجهات المشاركة فى مواجهة القضية السكانية.

وأضاف مدير وحدة السكان بالمحافظة أنه سيتم عقد اجتماع شهرى لعرض أهم المعوقات والتحديات التى يمكن التغلب عليها بالإضافة إلى عرض الأنشطة الخاصة بالجهات الشريكة فى هذا الشأن موضحاً أن وحدة السكان بالمحافظة تعمل على مساعدة الجهات لتنفيذ خطة وأنشطة سكانية محددة مسبقاً وإزالة العقبات والتشبيك والتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة بهذا الشأن، مشيراً إلى العمل على تذليل المعوقات أمام تنفيذ الخطط السكانية على ارض الواقع بكافة ربوع المحافظة عن طريق اللجان السكانية التى تم تشكيلها بالمراكز والمدن والأحياء وهو ما يصب فى مصلحة تنفيذ الاهداف المرجوة من الخطة السكانية.