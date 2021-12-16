أمطار تغرق 7 منازل خشبية فى أبو رماد جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

هطلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة على منطقة أبو رماد التابعة للحاسب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، مما تتسببت في غرق 7 منازل خشبية، كانت فى منطقة تجمع مياه.

وأكدت مصادر من منطقة أبو رماد أن مجلس مدينة حلايب بالتنسيق مع الأجهزة المختصة قام بنقل 30 فردا من الذين أغرقت المياه منازلهم الخشبية إلى أحد المدارس بالمنطقة، مع توفير مأكل ومشرب لهم لحين إعادة بناء منازلهم مرة أخرى.

وأضافت المصادر، أن مياه الأمطار التى هطلت فى منطقة أبو رماد الواقعة جنوب مدينة الشلاتين، والتى تتبع إداريا مدينة حلايب، تجمعت فى تلك المنطقة لكونها منطقة منخفضة، حيث هطلت الأمطار بطريقة مفاجأة.

وكشف أحد شباب منطقة أبو رماد أن الأمطار لم تستمر طويلا إلا أنها كانت غزيرة والمنازل التى تعرضت للغرق خشبية وغرقت بسبب وجودها في منطقة منخفضة تجمعت فيها المياه من كل المناطق.

وشهدت أغلب مدن محافظة البحر الأحمر طقس معتدل، حيث تشهد مدن غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم طقس خريفي معتدل وسماء صافية وشمس مشرقة، وهدوء في حالة البحر الأحمر ورواج سياحي بحرى.