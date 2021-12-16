أكاديمية الشروق تعقد الملتقى الطلابى الإبداعى الثانى والعشرين بالتعاون مع المجلس العربى للتدريب

كتب: محمد الأحمدى

بدأت فعاليات الملتقى الطلابى الإبداعى الثانى والعشرين للعام 2021م بأكاديمية الشروق بالتعاون مع المجلس العربى للتدريب والإبداع الطلابى بإتحاد الجامعات العربية، وذلك خلال فى الفترة من 11-14/12/2021 حيث كانت تحت عنوان "أثر التوجهات الحديثة فى تكنولوجيا المعلومات على دور الجامعات فى مواجهة التحديات المعاصرة".

وجاءت فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات العربية وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشؤون الجامعات وياسمين خميس والدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربى للإبداع الطلابى واللواء الدكتور أحمد سيد عبد الرحيم رئيس أكاديمية الشروق رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى والدكتور جوده محمد غانم نائب رئيس الأكاديمية ومقرر الملتقى وعدد من السادة رؤساء ونواب رؤساء وعمداء الجامعات العربية المشاركة فى الملتقى.

وجاء الملتقى بمشاركة (20) جامعة عربية ممثلين لسبع دول عربية هى جمهورية مصر العربية ، المملكة الأردنية الهاشمية ، الإمارات العربية، فلسطين ، اليمن ، سلطنة عمان ، العراق.

وتضمن الملتقى عدد من الجلسات العلمية والتى تناولت عدد ثلاث محاور بحثية ( المحور الأول البحث العلمى فى ظل جائحة كورونا، المحور الثانى التوجهات الحديثة فى تكنولوجيا المعلومات ، المحور الثالث الإبداع الفنى والأدبى) ومشاركة عدد (24) طالباً وعدد (24) مشرفاً فى المحاور الثلاثة حيث شارك بكل محور عدد (8) أبحاث علمية، وتم تحكيم وتقييم الأبحاث بلجنة من السادة أعضاء هيئة التدريس من بعض الجامعات العربية الغير مشاركة بأبحاث، بالإضافة إلى بعض السادة أعضاء هيئة التدريس من معاهد الأكاديمية، وقد أسفرت نتائج التحكيم والتقييم عن فوز ثلاثة أبحاث بالمركز الأول والثانى والثالث لكل محور.

وفى حفل الختام تم تكريم وفود الجامعات العربية وتسليم جوائز للأبحاث الفائزة وتكريم اللجنة التنظيمية للملتقى كما تم تبادل الدروع بين الجامعات والمجلس العربى وأكاديمية الشروق وتقديم

وجاء توصيات الملتقى كالآتى:

التوصية الأولى

تحفيز وجود بحوث مشتركة بين الطلاب من الجامعات العربية المختلفة داخل البلد الواحد او بين أكثر من بلد للأشتراك فى الملتقيات القادمة.

التوصية الثانية

ضرورة أن يكون هناك تنوع فى التخصصية لدى أعضاء لجان التحكيم بما يتلائم مع كل محور من المحاور التى يتضمنها الملتقى وأخذ التباين فى مجالات المحور بعين الأعتبار .

التوصية الثالثة

تطوير إجراءات إختيار المحكمين للأبحاث المرشحة للأشتراك فى الملتقى بحيث يأخذ فى عين الاعتبار التاريخ البحثى له فى مجال تخصصه (اختيار باحث متميز من قبل المجلس العربى للتدريب والابداع الطلابى ).

التوصية الرابعة

تفعيل نشر الابحاث المشاركة فى الملتقى من خلال الكتاب السنوى الذى يصدر من المجلس العربى عن الملتقى .

التوصية الخامسة

تشجيع مشاركة الطلاب ذوى الاعاقة(ذوى الهمم) فى الملتقيات القادمة وحث الجامعات على أخذ ذلك بعين الأعتبار.

التوصية السادسة

تنظيم معارض فنية للأبداعات الطلابية وبخاصة فى المجال الفنى ويكون الاشتراك فى هذه المعارض لصالح المجلس العربى للتدريب والابداع الطلابى .

التوصية السابعة

اضافة (اعضاء أو رؤساء لجان) تحكيم البحوث من الجامعة المستضيفة من الاساتذة المشاركين بشرط أن لايكونوا من نفس المحور (حرصاً على الشفافية)

التوصية الثامنة

فصل محور البحث العلمى الى محورين:

محور البحث العلمى للعلوم التطبيقية

محور البحث العلمى للعلوم الأنسانية

التوصية التاسعة

ضرورة ضبط وقت المناقشة للبحوث المشاركة بما يتوافق مع جدول الاعمال.

التوصية العاشرة

منح كل طالب مشارك درع المجلس العربى للتدريب والابداع الطلابى وذكر ذلك فى الحفل الختامى ويكون مكتوب على الدرع