أطعمة صحية للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم تحت السيطرة

كتبت إيناس البنا

يعتبر الكوليسترول الذي ينتجه الكبد أمرًا حيويًا للغاية لتكوين أغشية الخلايا وإنتاج بعض الهرمونات الأساسية، عندما ترتفع مستويات الكوليسترول، يبدأ في التراكم في خلايا الدم بالجسم، مما يؤدي بدوره إلى صعوبة تدفق الدم عبر الشرايين، مما يؤدي بدوره إلى أمراض قلبية ودماغية شديدة.

ما هى أعراض ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم؟

سواء كان ذلك بسبب ارتفاع الكوليسترول أو أي مرض مزمن آخر، فإن اكتشاف الأعراض مهم جدًا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أي نوع من الأمراض، ووفقا لتقرير موقع " healthline"، كلما لاحظت الأعراض بسرعة كان العلاج أفضل لمساعدة جسمك على التعافي، وفيما يلي بعض الأعراض التحذيرية لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والتي يجب ألا تتجاهلها أبدًا:

آلام الصدر المزمنة

غثيان

التعب الشديد

مشكلة في التنفس

ألم حاد في الرقبة والفك

ما هى الأطعمة اللازمة لمحاربة مستويات الكوليسترول المرتفعة؟

نظرًا لأن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يمكن أن يدمر وظائف الجسم، إليك بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي للحفاظ على الحالة تحت السيطرة.

أضف البذور إلى وجبة الإفطار الصباحي

عند المعاناة من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يجب تضمين المزيد من البذور في نظامه الغذائي اليومي، بعض البذور التي يمكن أن يدرجها مريض الكوليسترول في النظام الغذائي هي بذور الكتان وبذور السمسم وبذور اليقطين وبذور البطيخ وبذور عباد الشمس وبذور الشيا.

كل هذه البذور هي مصادر ممتازة للأحماض الدهنية المفيدة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في محاربة هذه الحالة.

الأسماك الدهنية وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

الأسماك الدهنية غنية بالدهون الصحية التي تساعد بالفعل في التعامل مع الالتهابات المتزايدة وفي نفس الوقت تقلل من خطر الإصابة بأمراض أو اضطرابات صحية خطيرة، تعتبر التونة والسلمون المرقط أيضًا مصادر رائعة للدهون الجيدة للتحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة.

صفار البيض ولكن باعتدال

يعتبر البيض أيضًا مصدرًا رائعًا للدهون الصحية وهو مفيد أيضًا للمرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن للشخص البالغ أن يستهلك ما يصل إلى بيضتين يوميًا بشكل منتظم. يمكنك إما إضافة البيض المسلوق إلى نظامك الغذائي أو بعض وصفات البيض اللذيذة.

عين الجمل مفيد لإدارة مستويات الكوليسترول العالية

يعتبر الجوز أو عين الجمل مصدرًا جيدًا للدهون الصحية التي يمكن أن تكون رائعة للتحكم في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكنك على الأرجح صنع وعاء صحي من الخضراوات الخضراء وسلطة الجوز أو إضافة الجوز النيء إلى وعاء الإفطار.

هل يمكن أن يساعد تناول المكسرات يوميًا فى خفض مستويات الكوليسترول؟

لخفض مستويات الكوليسترول لديك، يجب اتباع نظام غذائي غني بالدهون الصحية مع تجنب الكثير من الدهون المشبعة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS).

توجد الدهون الصحية غير المشبعة في المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك الزيتية، وقد ثبت أن الستيرولات النباتية، الموجودة في الزيوت النباتية، تمنع امتصاص الكوليسترول، مما يساعد على خفض مستوياته.

المكسرات هي واحدة من أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها كوجبات خفيفة لخفض الكوليسترول، فهى غنية بالستيرولات النباتية والدهون الصحية، بالإضافة إلى أنها تمنحك دفعة من البروتين، مما يساعدك على الشعور بالشبع بين الوجبات.