اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:15 م
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أسعار النفط تسجل 74.07 دولار لبرنت و71.73 دولار للخام الأمريكى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 74.07 دولار لبرنت و71.73 دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم  74.07 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.73 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالميةأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس،شهدت انتعاشا لتسجل أعلى مستويات لها في 7 سنوات.

تحالف أوبك بلس قد قرر فى اجتماعه الوزاري الـ23 مواصلة الالتزام بالخطة الحالية للإنتاج التي تستهدف زيادة إنتاج النفط تدريجيًا حيث تم الاتفاق على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميًا.

كما اتفق التحالف على أن يظل الاجتماع في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع الوبائي ومراقبة تبعاته على السوق وإجراء تعدیلات فورية اذا لزم الأمر، كما تم التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض بالنسبة للدول الأعضاء التحالف.

وسيستمر تحالف أوبك بلس في هذه التعديلات في الإنتاج حتى التخلص التدريجي من تخفيضات في الإنتاج تبلغ 8. 5 مليون برميل يوميًا على أن يتم تقييم وضع السوق وأداء الدول المشاركة مجددا في الاجتماع الوزاري المقبل.


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