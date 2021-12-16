أسعار الدواجن تستقر عند مستوى منخفض وتسجل 25 جنيها للكيلو

كتب - إسلام سعيد

عاودت أسعار الدواجن الاستقرار في المزرعة عند مستويات 25 جنيها للكيلو من الفراخ البيضاء عقب أن تراجعت أمس إلى 23 جنيها للكيلو، ولا يزال ارتفاع أسعار الأعلاف مؤثر على تسعير الدواجن في السوق المصري، بحسب شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن سعر الساسو يبلغ 33 جنيها ويبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.75 إلى 6 جنيهات تسليم أرض المزرعة، والكتكوت الساسو 3.5 إلى3.75 جنيه أما عن أمهات الفراخ البيضاء فتسجل 20 جنيها للكيلو اليوم.

وأشار عبد العزيز السيد، إلى أن الأسعار لم تتحرك بعيدا عن مستويات الشهر الماضي، حيث تستقر قرب مستوي منخفض، لكن لا تزال عمليات التسعير تتعرض لبعض التشوهات مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق.

ويشهد سوق الدواجن اعتدال في الطلب خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يجعل العرض يتوائم مع الطلب مما يساهم في استقرار الأسعار في السوق للمستهلكين عند 30 جنيها للكيلو من الفراخ البيضاء.