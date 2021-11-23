أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء والكيلو بـ25 جنيها بالمزرعة

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ عند مستويات 25 جنيها للكيلو فى المزرعة من الفراخ البيضاء، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها للكيلو ويصل إلى 33 جنيها فى بعض المناطق، وقد تشهد هذه الاسعار بعض الفروق الطفيفة في الأسواق.

الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة 32 جنيها بتراجع 3 جنيهات، وسعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 6 إلى 6.25 جنيه وقت صياغة هذا التقرير متراجعا أكثر من 1.25 جنيها، ويبلغ سعر الكتكوت الساسو 5 جنيهات إلى 5.25 جنيه، سعر الفراخ أمهات بيضاء تسجل 19 جنيها الآن وتسجل هبوط جنيهين.

أما عن سعر طبق البيض الأبيض والذي يواصل استقراره يسجل اليوم 40 جنيها والبلدى 56 جنيها والبيض الأحمر 42 جنيها، حيث تسجل الأسعار استقرار للأسبوع الثانى تقريبًا مع تذبذب طفيف.

كافة الأسعار الخاصة بالدواجن والبيض تسجل دائما تغير مستمر فى السوق للمستهلكين بسبب عوامل العرض والطلب، إضافة إلى اختلاف فى تكلفة الشحن من محافظة إلى محافظة أخرى.