اليوم السابع
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أسعار الأسماك فى الأسواق "طازة ومجمد".. أرخص وأغلى وأغرب نوع (فيديو وصور)

الخميس، 16 ديسمبر 2021 06:18 م
أسعار الأسماك فى الأسواق "طازة ومجمد".. أرخص وأغلى وأغرب نوع (فيديو وصور) سوق مبارك للأسماك بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، عن أسعار الأسماك والبحريات بسوق سيدي مبارك غرب مدينة كفر الشيخ.

ويشهد سوق الأسماك بكفر الشيخ، توافد عشرات الآلاف أسبوعياً لشراء الأسماك والبحريات وتسويتها إذا كان بالشوي أو بالقلي أو بغيرها من الطرق التي تمرسها أهالي كفر الشيخ.

وقال محمد سعد، بائع سمك، إن البوري المبطرخ يتصدر المشهد في فروشات السمك وتتفاوت أسعارها على حسب الحجم للسمك وأيضا حجم المبطروخ، مشيراً إلى أنه يبدأ من 50 جنيها ويصل إلى 60 جنيها، ومن بين الأنواع البلطي ويتراوح ما بين 20 لـ 25 جنيها حسب حجمه ونوعه، فالبلطي أنواع.

وأشار إلى أن سوق سيدي مبارك من أقدم أسواق الأسماك بكفر الشيخ، وبجوار باعة الأسماك  الشوايات، والتي تشوى كيلو السمك بـ 10 جنيهات، وسوق سيدي مبارك يضم 30 محلا، وعدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف.
 
اسعار الاسماك تتراوح مابين 20 ل 60 جنيه
اسعار الاسماك تتراوح مابين 20 ل 60 جنيه

جانب من شوي الاسماك
جانب من شوي الاسماك

سوق مبارك للأسماك بكفر الشيخ
سوق مبارك للأسماك بكفر الشيخ

شوايات اسماك
شوايات اسماك

 


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