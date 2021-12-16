أخبار مصر: أمطار بالسواحل الشمالية والدلتا تمتد للقاهرة غدا.. والصغرى 11 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الوكالة الدولية تقع عليها مسئولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على منح جرعة معززة من لقاح لـ"كورونا" لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، وتقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار بالسواحل الشمالية والدلتا تمتد للقاهرة غدا..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. ويؤكد: الوكالة الدولية تقع عليها مسئولية كبيرة نحو تعزيز استقرار وأمن المنطقة.. "رفائيل جروسي" يؤكد دعم مشروع محطة الضبعة النووية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الرئيس السيسى يوجه بالتوسع فى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بمنظومة المحاكم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية".

أهم قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على منح جرعة معززة من لقاح لـ"كورونا" لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.. والتعامل بالقانون مع الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقى اللقاح: جناية وعقوباتها مشددة

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً.

رئيس الوزراء: الدولة تنفق المليارات على الدعم المقدم للمواطنين بمختلف شرائحه

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث موقف توافر السلع في الأسواق، وهيكلة منظومة الدعم.

انتخاب مصر رئيسا للجنة الفنية المتخصصة للزراعة بمفوضية الاتحاد الأفريقى

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ‏كلمة بالفيديو كونفرانس ‏أمام اجتماع مفوضية الاتحاد الافريقي ‏توجه خلالها بالشكر ‏والتقدير على ثقة المفوضية وكافة الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة على ترشيح مصر ‏لرئاسة اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، ‏وأعلن قبول مصر لرئاسة اللجنة للدورة القادمة.‏

وفد مساعدى أعضاء الكونجرس الأمريكى يشيدون بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة

استضاف مقر مجلس الوزراء، اجتماعاً لوفد مساعدي أعضاء الكونجرس الذى يزور مصر حالياً، لاطلاعهم على أهم ملامح المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

التعليم تنفى حذف أجزاء من المناهج التعليمية للابتدائية والإعدادية

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوءما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

غلق طريق الإسكندرية – مطروح جزئيا 3 أشهر للتطوير بدءا من صباح الغد

تجرى إدارة المرور، تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلى "الإسكندرية / مطروح" لمدة 3 أشهر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

الحكومة أم "النواب".. من ينتصر فى معركة ضريبة الدمغة؟ نقلا عن"برلمانى

تحت عنوان "من ينتصر في معركة ضريبة الدمغة؟"، رصد موقع برلماني، آثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، بعد أن سادت حالة من الغضب تحت القبة خاصة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو ما دفع المستشار الدكتور حنفى جبالى لتأجيل مناقشة المشروع إلى جلسة لاحقة، وهو ما يعنى أن المعركة بين وزير المالية ونواب التنسيقية مازالت مستمرة.

مصر والسعودية يطلقان رسائل مهمة.. ويؤكدان: حرية "الملاحة" خط أحمر.. ولا بديل عن اتفاق ملزم فى ملف سد النهضة.. لجنة التشاور السياسى تناقش سبل حماية الأمن العربى خلال اجتماع القاهرة.. وتحذر من "التدخلات الخارجية

أكدت مصر والمملكة العربية السعودية أهمية العمل علي ضمان سلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر ، بخلاف ضرورة اتخاذ خطوات جادة تضمن حقوق مصر والسودان في ملف سد النهضة ، وذلك خلال انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين القاهرة والرياض ، والتي استضافتها وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس، برئاسة الوزير سامح شكري ومن الجانب السعودي ، وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود.

عجائب نوة الفيضة الصغرى بالإسكندرية.. أمطار متوسطة فى مناطق وطقس ربيعى فى مناطق أخرى مع توقف شدة الرياح.. المحافظ يعلن تعطيل الدراسة.. والصرف الصحى: تجمعات بسيطة لمياه الأمطار و جارى التعامل معها

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، ذروة نوة الفيضة الصغرى، حيث شهدت هطول الأمطار المتوسطة، فى بعض مناطق الإسكندرية، فيما شهدت بعض المناطق الاخرى سطوع قوى للشمس وطقس ربيعى مع توقف شدة الرياح.

الدنمارك تعلن استئجار سجون فى كوسوفو لتقليل الاكتظاظ

نشرت صحيفة كورير، رغبة الدنمارك في استئجار أماكن سجون في كوسوفو لتقليل الاكتظاظ في السجون الدنماركية، حيث سيجرى إرسال رعايا الدول الثالثة المحتجزين في الدنمارك إلى كوسوفو، وذلك بعد أن توصلت الحكومة في كوبنهاجن إلى اتفاق مماثل بين الأحزاب في البرلمان يوم الأربعاء.

أمطار بالسواحل الشمالية والدلتا تمتد للقاهرة غدا.. والعظمى بالعاصمة 18 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد فى أول الليل شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

كاف: لا تأجيل لبطولة أمم أفريقيا واللقاح شرط الحضور الجماهيرى

أكد فيرون أومبا السكرتير العام للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن قدومه إلى الكاميرون من أجل بطولة أمم أفريقيا وليس تأجيلها، لأن التأجيل ليس فى خطط كاف معربا عن سعادته بمجهود الحكومة الكاميرونية استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.

مكاسب لا تنتهى للفراعنة من كأس العرب.. وجوه جديدة تدعم المنتخب الوطنى بالبطولات القادمة.. ملايين الدولارات لخرينة الجبلاية.. التخلص من احتكار النجوم الكبار.. حل أزمة التهديف.. والتعود على الجمهور

قدم المنتخب الوطنى عروضا قوية في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر وخسر فى نصف النهائى أمام تونس بهدف نظيف فى الوقت القاتل من زمن المباراة، ووصل الفراعنة للمراحل النهائية بتحقيق نتائج رائعة وتقديم أداء قوى خطف الأنظار رغم غياب المحترفين وعلى رأسهم النجم العالمى محمد صلاح لاعب ليفربول الأنجليزى.