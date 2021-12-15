6 أطعمة تسبب الحموضة.. ابتعد عن الفلفل الحار وقلل من الكافيين

كتبت - ميرفت رشاد

بعد تناول وجبة دسمة ، ينتقل الإحساس بالحرقة إلى أسفل الصدر، وغالبًا ما يتبعه طعم مر أو حامض من ارتجاع المريء في حلقك والذي يمكن أن يسبب عدم الراحة ، هذا ما تفعله الحموضة لك بعد تناول بعض الأطعمة التي يحاول أجسامنا الاعتياد عليها، ومع ذلك، ترفض معدتنا معالجة الحمض بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى ارتداد الحمض، إذا كنت تعاني من ارتجاع الحمض بشكل متكرر ، فقد حان الوقت للتخلص من ذلك باختيار بعض الأطعمة القلوية التي توازن الحمض في معدتك، بحسب ما نشره موقع " food-ndtv".

بعض الأطعمة التي قد تسبب الحموضة

1. الشوكولاتة

هناك ثلاثة أسباب تجعل الشوكولاتة خيارًا سيئًا للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء بشكل متكرر أولاً ، تحتوي على مادة الكافيين والمنشطات الأخرى مثل الثيوبرومين التي تسبب الارتجاع، ثانيًا ، تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، والتي تسبب أيضًا الحموضة والثالث هو محتوى الكاكاو الزائد الذي يعد مسئولاً أيضًا عن تعزيز الارتجاع.

2. الصودا



الصودا والمشروبات الغازية الأخرى هي المسئولة عن التسبب في الحموضة في المعدة، تميل فقاعات إلى التمدد داخل المعدة، مما يساهم الضغط المتزايد بشكل أكبر في الارتداد ، تحتوي المشروبات الغازية على مادة الكافيين ، والتي يمكن أن تساهم في التسبب في الحموضة.

3. الكافيين



لا بأس بفنجان من القهوة أو الشاي في اليوم ، فإن أكثر من ذلك قد يؤدي إلى ارتداد الحمض ، وذلك بفضل نسبة الكافيين الزائدة فيها يؤدي استهلاك الكافيين إلى زيادة إفراز حمض المعدة مما يسبب الحموضة. لا تشرب الشاي أو القهوة على معدة فارغة .

4. الأطعمة الحارة

الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يضر بصحتك، الفلفل الحار قد يؤدي تناولها بشكل متكرر إلى ارتداد الحمض، من المهم الحد من الكمية لضمان معدة صحية.

5. الأطعمة الدهنية

الأطعمة الدهنية ذات طبيعة حمضية عالية بالإضافة إلى أنها تميل إلى البقاء لفترة أطول في المعدة ، مما يزيد من فرص الحموضة، تجنب تناول الكثير من الأطعمة المقلية واللحوم والأطعمة الدهنية الأخرى التي يصعب هضمها ، قم بالتبديل إلى اللحوم الخالية من الدهون والأطعمة المخبوزة للحصول على معدة صحية.

6. الفواكه الحمضية

بعض ثمار الحمضيات يمكن أن تسبب الحموضة خاصة عند تناولها على معدة فارغة، الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والطماطم والتوت وغيرها شديدة الحموضة وقد تسبب حرقة المعدة، لا تتناول هذه الفاكهة مطلقًا على معدة فارغة لأنها ستؤدي إلى تفاقم الحالة.