30 عاما من الكفاح.. "أم إسلام" ملكة الفطير المشلتت والكفافى بالدقهلية

الدقهلية - مرام محمد

قصة كفاح بدأتها هانم عبدالحميد أشهر صانعات الفطير المشلتت في سوق بهية للخضراوات بمدينة بلقاس منذ أكثر من ثلاثين عاما؛ بحثا عن الرزق الحلال وتوفير حياة كريمة لأبنائها، امتهنت صناعة المخبوزات الفلاحي وأصبحت تصنع أشهى فطير مشلتت وكوماج وكفافي وعيش فلاحي على أصوله، بعد أن جربت حظها في العديد من المهن الأخرى، وبإرادة وعزيمة استطاعت أن تحيا بالكفاح.



وقالت هانم لـ"اليوم السابع"، إنها عاشت طفولتها مع أسرة ريفية فى محافظة الدقهلية، تقدر العادات والتقاليد الريفية الأصيلة، الأب كان بالنسبة لها السند والروح والمرشد ومصدر الإلهام والقوة، علمها معنى الحياة ومعنى المسئولية، الذى تستطيع من خلاله أن تكافح معتمدة على ذاتها وكيانها، تحيا بعزة وكرامة وراحة بال، أما الأم فكانت ولا تزال الدرع الحصينة التى حماها وأعطاها الأمان، منحتها الحب والصبر والحنان، علمتها الشموخ لتعش ببساطة، وأثقلت روحها بالثقة والكبرياء لتفوح فى الحياة تواضعا، زينتها القناعة والرضا.



وأضافت أنها قررت منذ زواجها أن تساعد زوجها وتتحمل معه المسئولية لمساندته فى المعيشة، وتأمين مستقبل أبنائها، مشيرة إلى أنها بحثت عن الرزق الحلال بالعمل فى أكثر من مجال، حيث إنها قبل أن تدخل مجال تحضير وبيع الفطير المشلتت، عملت لفترة طويلة فى المنازل، كما عملت فى إحدى معامل الدجاج بمدينة جمصة، ثم عملت لفترة لم تكلل بالنجاح فى مطعم للبيتزا والفطائر، مؤكدة أن بالرغم من فشلها فى النجاح فى تلك المجالات، إلا أنها لم تيأس لحظة من مواصلة رحلة الكفاح، لتلبية احتياجات ابنها إسلام البالغ من العمر 29 عاما وابنتها أميرة البالغة من العمر 25 عاما.



واستطردت أنها اتجهت لمجال تحضير المخبوزات الفلاحى بكل أنواعها فى مدينة بلقاس منذ ثلاث سنوات، بعد أن أغلقت جميع الأبواب فى وجهها، مشيرة إلى أنها فكرت فى مجال آخر تجد ذاتها فيه وتحاول من خلاله تحقيق النجاح، فقررت أن تستفيد من تعليم والدتها لها لطريقة إعداد العيش الفلاحى والفطير المشلتت فى الفرن القش منذ الطفولة، وتفتتح مشروعها الخاص ليكون بداية انطلاقتها نحو النجاح وصنع اسم لها فى الأكل الفلاحى الأصيل.



وقالت، إن الفطير المشلتت يعد أكثر أنواع المخبوزات صعوبة فى إعداده، حيث يحتاج لمهارة وإتقان وخبرة كبيرة ونفس يبدأ من تجهيز العجين بوضع المياه والملح والسكر دون خميرة وتركها لدقائق، وتشكيلها على هيئة قطع صغيرة، وفردها وترقيقها بالنشابة، ووصولها للفرن، وصولا ليد الزبون على هيئة فطير سادة ومحشو بالعسل والعجوة والجبن واللحم.



وأضافت، أن الفطير المشلتت يجرى تحضيره على أصوله بإضافة قطع الزبدة والقشطة والسمن البلدى والقليل من زيت الذرة، ففى البداية تقوم بتحضير العجين، بإضافة 3 كيلو من الدقيق وعليهما ملعقة سكر وملعقة من الملح، ثم تضيف إليهما كمية من الماء الدافئ الذى سيسهل من عملية الفرد فيما بعد، ثم تخلط جميع المكونات سويا حتى تصبح جيدة التشكيل، ومن ثم يتم تقطيع العجين لقطع صغيرة يتم تركها بضع دقائق حتى ترتاح ومن ثم يتم فردها وترقيقها بالنشابة، لتكون ناعمة ومطاطة حتى تصبح على شكل دائرة كبيرة، ثم إضافة خليط السمنة البلدى والزيت والقشطة عليها، وتطبيقها لعدة ثنيات، يتخللها قطرات الزيت والسمن البلدى، وبعد ذلك تترك العجينة بضع دقائق لترتاح قبل إدخالها للفرن.



وأشارت إلى أن بعد مرور عدة دقائق يتم تجهيز صوانى الفرن ودهنهما بقليل من السمن، ومن ثم فرد الفطائر فيها من الأقدم للأحدث يدويا بشكل دائرى حتى يتم توزيعها على مساحة الصينية وبسمك رقيق، مع مراعاة أن يكون الفرن ساخنا جيدا على أعلى درجة حرارة قبل إدخال الصينية، ثم يتم إدخال الصينية به ومراقبة وجهها ودرجة إحمراره، وبعد مرور ما يقرب من ربع ساعة يصبح الفطير المشلتت جاهزا للأكل برائحة السمن البلدى النفاذة التى تملأ المكان.



وأوضحت أن المهنة لها أصولها وأسرارها، التى تعلمتها من والدتها منذ أكثر من ثلاثين عاما، حيث كانت تهتم بتعليمها الخبيز وطهى طواجن الأرز المعمر برائحته الذكية ومذاقه الشهى بالسمن البلدى على الفرن القش، وإعداد الطعام بكل أنواعه على الكانون فى الريف، بجانب دراستها فى دبلوم التجارة، مشيرة إلى أن حياة الريف بكل تفاصيلها هى ما أكسبتها خبرة فى الحياة وقوة تحمل للكفاح والعمل فى أكثر من وظيفة لتوفير حياة كريمة لأبنائها.



الفطير المشلتت بعد خروجه من الفرن



أم إسلام ملكة الفطير المشلتت



أم إسلام



خبيز الفطير المشلتت



كفاح هانم عبدالحميد في سوق بهية للخضار



ملكة الفطير المشلتت_1



هانم عبدالحميد ملكة الفطير المشلتت في بلقاس



هانم عبدالحميد ملكة الفطير المشلتت



هانم عبدالحميد ملكة المخبوزات الفلاحي في الدقهلية



هانم عبدالحميد وهي تجهز الفطير المشلتت في سوق بهية



هانم عبدالحميد وهي تخبز الكفافي