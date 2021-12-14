"إعادة تدوير خامات البيئة" ورشة بمركز شباب شنبارة الميمونة بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بتنظيم ورشة عمل حرفية بعنوان (إعادة تدوير خامات بيئية) ضمن خطة نشاط الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة وذلك بمركز شباب شنبارة الميمونة التابع لإدارة غرب الزقازيق الرياضية وبمشاركة 25 شاب وفتاه من أعضاء أندية التطوع.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو تنمية روح العمل الجماعي بين مجموعات العمل المشاركة وإستخدام وإعادة تدوير خامات من البيئة المحيطة لتصنيع أشياء جديدة يمكن الإستفادة منها مره أخرى وكذلك صقل وتنمية المهارات اليدوية والفنية لدى أعضاء أندية التطوع المشتركين بورشة العمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.