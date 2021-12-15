وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

وكالات

توفي رئيس وزراء الأردن الأسبق، رئيس الديوان الملكي السابق فايز الطراونة، عن عمر يناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض.

وحسب موقع سبوتنيك، قال مساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان لشؤون المرضى، الدكتور منذر الحوارات، إن الطراونة توفاه الله في ساعات الفجر.

كما أكدت منى الطراونة، ابنة شقيق رئيس الوزراء الأسبق وفاته، وقالت إنه انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم.

وكان الطراونة قد شغل منصب رئيس الوزراء الأردني مرتين الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، والثانية عام 2012 في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتسلم الطراونة أول حقيبة وزارية عام 1988 حيث عمل وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.

كما عمل الطراونة رئيسا للديوان الملكي الهاشمي.

وقد أثار خبر وفاة الطراونة حزنا كبيرا بين الأردنيين حيث عبروا عن ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، داعيين له بالرحمة والمغفرة.