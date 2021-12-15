وزير الخارجية الأمريكي: ندرس اتخاذ خطوات إضافية ضد ميانمار

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدرس مزيدا من الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها ضد المجلس العسكري في ميانمار.



وأوضح بلينكن، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن واشنطن تدرس الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها ضد المجلس العسكري في ميانمار، بالإضافة إلى أنها تبحث بعناية فيما إذا كانت معاملة أقلية الروهينجا المسلمة يمكن أن تشكل إبادة جماعية.



وكانت واشنطن أعربت، في وقت سابق، عن قلقها حيال تقارير تتهم ميانمار بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية تشين، وتدمير أكثر من 100 منزل وكنيسه.