وزير الخارجية الأردنى يبحث مع نظيرته الألمانية تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأدرني أيمن الصفدي الثلاثاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما على هامش الاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي - برامج التعاون بين الأردن وألمانيا في العديد من القطاعات بينها حماية البيئة، ومكافحة التغير المناخي وتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمياه، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي، وتطرقا إلى القضايا الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدا استمرار العمل المشترك لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الأردني مع نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد سبل تطوير العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة.

واستعرض الجانبان مخرجات الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني AHLC الذي استضافته النرويج الشهر الماضي بصفتها رئيسةً اللجنة، وأكدا الاستمرار في تنسيق الجهود لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتفعيل الجهود السلمية بهدف تحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي.