وزيرة التضامن توجه بصرف الدعم النقدى الشهرى لمستفيدى "تكافل وكرامة"

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف الدعم النقدى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملى بطاقات «ميزة» البنكية وحاملى البطاقات الذكية التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بدءً من اليوم الأربعاء.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى 3.85 مليون أسرة، بما يشمل 14 مليون فرد تقريباً.

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى والثانية من استبدال بطاقات الدعم النقدى ببطاقة ميزة البنكية فى 16 محافظة، وهى بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف.

وأشارت القباج إلى أن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المنطقة التي يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط محمول we المجاني المخصص للمستفيد من أى منفذ توزيع لشركة ًWE، ثم الحصول على الرقم السري وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.

وسيبدأ مستفيدو برنامج الدعم دالنقدي "تكافل وكرامة" بدءًا من اليوم الأربعاء الصرف، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى وجميع المعاملات الحكومية والمشتروات.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت القباج، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، لمتابعة سير عمليات الصرف، والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.