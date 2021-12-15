وزيرا داخلية لبنان والبحرين يبحثان هاتفيا الملفات الأمنية المشتركة

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بحث وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي مع نظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الملفات الأمنية المشتركة، خاصة ما يتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت، السبت الماضي، من قبل جمعية "الوفاق" البحرينية.

وأكد وزير الداخلية اللبناني خلال اتصال هاتفي، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية،اليوم الأربعاء، حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها، ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء باتجاه أي دولة عربية ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي.

واستعرض الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لجمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الحصول على الموافقة القانونية والادارية اللازمة.

وهنأ وزير الداخلية اللبناني نظيره البحريني بالعيد الوطني في مملكة البحرين، واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهم أمن البلدين.