نصائح لحماية أطفالك وكبار السن من العدوى والأمراض فى فصل الشتاء

كتبت إيناس البنا

الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للعدوى وأمراض الشتاء، والحفاظ على سلامتهم وصحتهم من خلال حمايتهم من الأنفلونزا وغيرها من الأمراض المتعلقة بالشتاء أمر لا بد منه، مع حلول فصل الشتاء، يوضح موقع " indianexpress"، نصائح صحية حول كيفية حماية كبار السن والأطفال من الشتاء هذا الموسم.

راقب درجات الحرارة



كبار السن والأطفال معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالبرد، يميل كبار السن، وخاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب، إلى الشعور بالبرد بشكل أسرع، لذا، هذا هو الحال مع الأطفال الصغار، أغلق النوافذ عندما تنخفض درجات الحرارة.

كن ذكيًا في اختيار الملابس



بداية فصل الشتاء لا يعني أن الأطفال سيضطرون إلى البقاء في المنزل، أثناء الذهاب للعب أو الذهاب إلى المدرسة، تأكد من ارتدائهم ملابس دافئة ومقاومة للرياح والمياه، اختارى الملابس الصوفية عند الخروج، تساعد ميزة العزل للملابس الصوفية في إبقائها أكثر تجفيفًا ودفئًا.

بالنسبة لكبار السن، إذا كانت درجات الحرارة شديدة البرودة في المنزل، فيمكنهم ارتداء ملابس تحافظ على أجسادهم دافئة، لحماية وجوههم وأيديهم وآذانهم وعنقهم يمكنهم دائمًا الاحتفاظ بالقفازات والأوشحة وقبعات البرد معهم.

راقب تغذيتهم



يعد اتباع نظام غذائي متوازن خلال فصل الشتاء أمرًا بالغ الأهمية لتجنب خطر الإصابة بالإنفلونزا والبرد، تأكد من إعطاء كل من كبار السن والأطفال نظامًا غذائيًا متوازنًا يتكون من الفواكه والخضراوات الغنية بالفيتامينات، تعتبر الفواكه الجافة والخضراوات النيئة المقطعة والمقرمشات المصنوعة من القمح الكامل والزبادي من أفضل المواد الغذائية التي تجعل نظامًا غذائيًا متوازنًا لتقوية جهاز المناعة.

حافظ على رطوبتهم



خلال فصل الشتاء، قد لا يتعرق الأطفال بقدر ما يفعلون في الطقس الدافئ. يمكن أن يؤدي قلة التعرق إلى عدم شربهم كمية كافية من السوائل التي يمكن أن تسبب الجفاف، لتجنب ذلك ، اتخذ قرارًا ذكيًا بإبقائها رطبة عن طريق إضافة العصائر منخفضة السكر التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ، وقد أظهرت الدراسات أن هذا يمكن أن يقلل من شدة نزلات البرد الشتوية ومدتها، يعتبر الشاي الخالي من الكافيين والكاكاو الساخن أيضًا من الخيارات الحكيمة، حيث إنهما مصدر كبير لمضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتعمل أيضًا كمشروب ساخن مريح.

غسل اليدين



يمكن أن يصبح ماء الشتاء باردًا ولا يمكن المساس به، قد يجعل هذا الأطفال لا يغسلون أيديهم قبل تناول وجباتهم، نظرًا لأنهم سيخرجون طوال اليوم، فإن فرص تلوث أيديهم وانتقال العدوى من خلالها عالية جدًا، يمكن أن تنتقل الأمراض المعدية مثل البرد والإنفلونزا والالتهاب الرئوي إذا لم يتم أخذ الرعاية الكافية. شجعهم على غسل أيديهم بالماء الدافئ ومعقم اليدين قبل الأكل.

استخدم الكريمات الباردة



يمكن أن يكون لدرجات الحرارة الباردة تأثير متنوع على الجلد، يمكن أن يؤدي إلى العديد من مشاكل الجلد مثل الجفاف، والحكة، والطفح الجلدي، والصدفية، والتقشر، والالتهابات، وما إلى ذلك، بالنسبة للمشاكل الشائعة مثل الجفاف، فإن الكريمات العشبية الباردة التي لا تحتوي على مكونات كيميائية ستكون خيارًا جيدًا، لمزيد من المشاكل الشديدة والمستمرة مثل الصدفية، تحتاج إلى أخذها إلى طبيب الأمراض الجلدية لفحصها.