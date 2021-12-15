ندوات بمصنع السكر للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة بالأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،عدد من الندوات بمصنع السكر بمركز أرمنت، للتوعية بأشكال ومخاطر العنف ضد المرأة وكيفية مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وأوضحت نورا أحمد عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن الندوات تستهدف التوعية بأهمية التصدي لكافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة، والتعريف بالتشريعات الدينية التي تحفظ حقوق المرأة، وذلك بهدف التوعية بحقوق المرأة، والدور الهام الذي تؤديه باعتبارها نصف المجتمع، وكيفية التعامل مع حالات العنف بهدف رفع الوعي، وخلق رأي عام لمناهضة كل أشكال العنف الموجه ضد المرأة.

وقالت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، في بيان صحفى، أنه تم عقد عدة ندوات بأماكن مختلفة منها مركز طب الأسرة، والمعهد الهندسي بالطود، ومحطة تعبئة الخضراوات والفاكهة، وقرية العضايمة بمركز إسنا، ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة الأقصر.

وأضافت أن ندوات التوعية تتم بحضور مسئولي وحدة تكافؤ الفرص بمدن ومراكز المحافظة، وممثلي مديريات التربية والتعليم والأوقاف والتضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات والتأمين الصحي الشامل ورجال الدين من الأزهر والكنيسة، ووحدة "حياة كريمة" بالمحافظة.

كما تستمر فعاليات الحملة حتى 20 ديسمبر الجاري بعنوان جبر الخواطر وعدم التنمر ضد العاملة البسيطة وذوي الاحتياجات الخاصة ومن تخطت سن الزواج، تحت إشراف ومتابعة كلا من السكرتير العام للمحافظة محمد عبد الفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة هدى المغربي.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لوحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات بتنفيذ أنشطة وفعاليات خلال فترة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لزيادة الوعي بهذه القضية.



تكافؤ الفرص بالأقصر تواصل تقديم ندوات بمصنع السكر للتوعية



تكافؤ الفرص بالأقصر تواصل تقديم ندوات بمصنع السكر



حضور ندوات تكافؤ الفرص بالاقصر



زيارة تكافؤ الفرص لمصنع سكر ارمنت