مطار مرسى علم يستقبل اليوم 3 رحلات طيران دولية بينها رحلتان من التشيك

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 3 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 500 سائح من جنسيات تشيكية وأوكرانية ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.



وكشفت جداول رحلات الوصول اليوم، أن من بين وصول اليوم رحلتين من التشيك، ورحلة من العاصمة الأوكرانية كييف، حيث يجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين بدقة شديدة.



وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وبداية من السبت الماضي وصول 68 رحلة طيران أسبوعية، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية.



وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندية، و24 من أوكرانيا، و2 من سويسرا، كذلك تصل خلال الأسبوع الجارى 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشة السياحية.