اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"مصر للطيران" توضح إجراء السفر لسويسرا بعد رفع الحظر: إجراء تحليل PCR

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:30 ص
"مصر للطيران" توضح إجراء السفر لسويسرا بعد رفع الحظر: إجراء تحليل PCR مصر للطيران - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى المصرى، فى تنويه لها على حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك"، إنه في ضوء إعلان السلطات بدولة سويسرًا مؤخرا قرار رفع حظر السفر من بعض الدول، ومن بينها جمهورية مصر العربية، وإنهاء الحجر الصحي للقادمين الذين تم تطعيمهم بالكامل، توجه مصرللطيران عناية عملائها المسافرين علي رحلاتها المتجهة من القاهرة إلي جينيف بضرورة إجراء إختبار تحليل PCR  قبل الدخول إلي دولة سويسرا ثم القيام باختبار Rapid Antigen test أو PCR ما بين اليوم الرابع والسابع بعد الوصول.
 
ودعت مصر للطيران عملائها المسافرين علي رحلاتها الدولية إلي سويسرا ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من خلال زيارة موقع الشركة.
 
 

 


مصر للطيران

تنويه

إجراءات إحترازية

كورونا

السفر لسويسرا

اجراءات السفر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر أسماء 12 مصابا بـحادث طريق المطار بأسوان ونقلهم للمستشفى الجامعى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:01 م

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 8 رحلات طيران دولية بينهم 3 من أوكرانيا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:06 م

مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 18 رحلة طيران روسية تقل 2000 سائح روسى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:45 م

مطار الغردقة يستقبل 68 رحلة طيران تقل 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:26 م

مطار القاهرة ينقل اليوم أكثر من 32 ألف راكب على متن 327 رحلة جوية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:51 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة