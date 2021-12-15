"مصر للطيران" توضح إجراء السفر لسويسرا بعد رفع الحظر: إجراء تحليل PCR

كتب أحمد مصطفى

قالت شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى المصرى، فى تنويه لها على حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك"، إنه في ضوء إعلان السلطات بدولة سويسرًا مؤخرا قرار رفع حظر السفر من بعض الدول، ومن بينها جمهورية مصر العربية، وإنهاء الحجر الصحي للقادمين الذين تم تطعيمهم بالكامل، توجه مصرللطيران عناية عملائها المسافرين علي رحلاتها المتجهة من القاهرة إلي جينيف بضرورة إجراء إختبار تحليل PCR قبل الدخول إلي دولة سويسرا ثم القيام باختبار Rapid Antigen test أو PCR ما بين اليوم الرابع والسابع بعد الوصول.

ودعت مصر للطيران عملائها المسافرين علي رحلاتها الدولية إلي سويسرا ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من خلال زيارة موقع الشركة.