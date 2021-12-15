اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:13 م
أكرم القصاص
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مصر تبدأ إنشاء أول مشروع استثمارى سياحى بعاصمة جنوب السودان يشمل فندق 5 نجوم وقاعة مؤتمرات دولية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:35 م
مصر تبدأ إنشاء أول مشروع استثمارى سياحى بعاصمة جنوب السودان يشمل فندق 5 نجوم وقاعة مؤتمرات دولية المعدات المصرية فى جنوب السودان

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفي إطار العلاقات القوية بين مصر وجنوب السودان، بدأت مصر في إنشاء أول مشروع استثمارى سياحى بعاصمة جنوب السودان "جوبا".
 
ومن المقرر أن يحتوى المشروع الاستثمارى السياحى على فندق فئة "خمس نجوم"، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات دولية.
 
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وسبق أن أعربت حكومة جنوب السودان على لسان ماييك أيي دينج، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عن التقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية على ما تقدمه مصر من كافة أشكال الدعم والمساندة لجنوب السودان، مؤكدة أيضاً على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة مجالات التعاون الثنائية.

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